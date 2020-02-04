Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий

Новости Украины:Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины по собственному желанию.

За соответствующее решение на заседании во вторник проголосовало 266 народных депутатов.

Как сообщалось, о том, что Бабак написала заявление об увольнении с должности министра развития громад и территорий по собственному желанию, стало известно 16 января.

На заседании утром 17 января профильный комитет Рады принял решение рекомендовать нардепам уволить с должности Бабак согласно ее заявлению.

Как сообщалось, 17 января Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины и поддержать ее отставку. Причиной увольнения Бабак является личное желание.

Алена Бабак была депутатом Верховной Рады VIII созыва, членом фракции “Самопомич”. До приобретения депутатских полномочий занимала должность директора и соучредителя ООО "Институт местного развития". 29 августа 2019 года была назначена министром развития громад и территорий.