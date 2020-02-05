Фракция "Слуга народа" пополнилась новым депутатом

Новости Украины:Александр Санченко вошел в парламентскую фракцию "Слуга народа".

Народный депутат Александр Санченко вошел в состав фракции "Слуга народа".

Об этом в сессионном зале парламента объявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщалось ранее, 16 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Санченко вместо Ирины Венедиктовой, которая через назначение и.о. директора Государственного бюро расследований сложила депутатский мандат.

Санченко был избран в ВР в общегосударственном многомандатном округе от партии "Слуга народа" (в избирательном списке - № 137).

17 января на заседании Верховной Рады он принес присягу народного депутата.

Напомним, Разумков не видит предпосылок для роспуска Верховной Рады.