Разумков о роспуске Рады: Парламент имеет иммунитет на год

Новости Украины:Разумков не видит предпосылок для роспуска Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в настоящее время не видит предпосылок для роспуска парламента.

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина", отвечая на вопрос о возможности проведения осенью досрочных парламентских выборов.

"На сегодня предпосылок для роспуска парламента лично я не вижу... Я понимаю, что разные могут быть дискуссии, однако иммунитет парламент имеет на год. Если мы говорим о перечне вопросов, которые позволяют распустить парламент, предпосылках, то мне кажется, что сегодня так вопрос не стоит", - отметил председатель ВР.

Разумков добавил, что парламент работает, и в нем есть монокоалиция, которая принимает законы.

"Предпосылок ни с юридической, ни с точки зрения эффективности работы Верховной Рады Украины для роспуска Верховной Рады 9-го созыва не вижу. И как председатель Верховной Рады, и как человек", - констатировал спикер.