Скачать
Вторник, 04.02.2020
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020

Сокращение количества нардепов: законопроект прошел первое чтение

Сокращение количества нардепов: законопроект прошел первое чтение
13:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раде предварительно одобрили законопроект об уменьшении количества народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

За соответствующее постановление на заседании во вторник проголосовали 236 народных депутатов.

В своем законопроекте президент Владимир Зеленский предлагает в ст.76 Конституции Украины закрепить положение о количественном составе Верховной Рады в 300 народных депутатов (согласно действующей редакции Конституции их 450), которые избираются на пять лет (данная норма не меняется).

В Основном законе предлагается прописать: "Народным депутатом Украины может быть гражданин Украины ("может быть избран гражданин Украины" - в текущей редакции), который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса, постоянно проживает в Украине не менее последних пяти лет и владеет государственным языком ("и проживает в Украине в течение последних пяти лет" - в нынешней редакции Конституции)".

В законопроекте отмечается: "Не может быть народным депутатом Украины (сейчас - "избранным в Верховную Раду Украины") гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке".

Законопроект о праве президента назначать глав НАБУ и ГБР не получил поддержку в Раде

В ст.77 Конституции также предлагается закрепить, что Верховная Рада избирается по пропорциональной системе. При этом остается формулировка, что порядок проведения выборов народных депутатов Украины устанавливается законом.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Законопроект о рынке земли: Корниенко обозначил сроки рассмотрения

Рада 3 сентября 2029 года внесла в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд Украины президентский законопроект №1017. 18 декабря было получено заключение КС (от 16 декабря 2019 года № 8-в/2019) о соответствии законопроекта требованиям ст. 157 и 158 Конституции.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона. После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого на следующей очередной сессии Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Конституция, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
04 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь