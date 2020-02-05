Скачать
Среда, 05.02.2020
Министрам урезали зарплаты и премии
Министрам урезали зарплаты и премии
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
В Украине подорожает вода: сколько будем платить
Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
Промоутер Редкача отреагировал на укус Дэнни Гарсии
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля

Нардепа Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Нардепа Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения
11:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал повестку о вызове народного депутата Софии Федины в Государственное бюро расследований для вручения подозрения.

Народному депутату фракции "Европейская солидарность" Софии Федине направлена повестка на 6 февраля для вручения письменного уведомления о подозрении, сообщается на официальном сайте Офисе генерального прокурора Украины в среду.

"По поручению генерального прокурора 3 февраля следователем Государственного бюро расследований… на 6 февраля вызвана народный депутат Украины Федина София для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении. Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины Федина считается надлежащим образом уведомленной, "однако для предотвращения спекуляций относительно неосведомленности о вызове" повестка дополнительно опубликована на официальном сайте ведомства.

Как сообщалось, в конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой (Елена Самбул) в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

ГПУ завернула проект подозрения Федине и Зверобой

Нардеп Александр Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за их некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.

26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины Федине и Самбул. Также в прокуратуру был направлен проект представления в Раду о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. "Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Санкция статьи "угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, ГБР, Руслан Рябошапка, София Федина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
03 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
04 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
05 Итоги дня 4 февраля: сокращение числа нардепов Рады, Пристайко в Чехии и замедление роста ВВП
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Депутаты поддержали национальную инвентаризацию лесов
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Сильные снегопады: на Украину надвигается штормовой циклон
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь