Рябошапка о делах Порошенко и Федины: Мы не анонсируем процессуальных действий

Новости Украины:Рябошапка, говоря о представлении на Порошенко и Федину, напомнил, что ГПУ не анонсирует процессуальных действий.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил по поводу информации о подготовке представлений о снятии неприкосновенности с народных депутатов от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и Софии Федины, что прокуратура не сообщает процессуальных действий.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готовит ли он на следующую неделю какие-то представления в Регламентный комитет Верховной Рады, в частности в контексте информации о подготовке представлений на Порошенко и Федину.

"Мы же говорили, что мы не анонсируем процессуальных действий. Когда будет все готово, тогда мы скажем", - отметил генпрокурор.

На уточнение, получила ли прокуратура соответствующие документы от Государственного бюро расследований, Рябошапка сказал: "Да, мы получили. Мы уже об этом говорили".

Как сообщалось ранее, 18 ноября ГБР направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Порошенко по делу о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представлении на снятие неприкосновенности с народного депутата Федины.