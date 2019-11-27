Скачать
Среда, 27.11.2019
"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков
"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков
Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
Стартует второй круг Суперлиги Париматч: расписание матчей
Стартует второй круг Суперлиги Париматч: расписание матчей
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

Рябошапка о делах Порошенко и Федины: Мы не анонсируем процессуальных действий

Рябошапка о делах Порошенко и Федины: Мы не анонсируем процессуальных действий
17:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка, говоря о представлении на Порошенко и Федину, напомнил, что ГПУ не анонсирует процессуальных действий.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил по поводу информации о подготовке представлений о снятии неприкосновенности с народных депутатов от "Европейской солидарности" Петра Порошенко и Софии Федины, что прокуратура не сообщает процессуальных действий.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готовит ли он на следующую неделю какие-то представления в Регламентный комитет Верховной Рады, в частности в контексте информации о подготовке представлений на Порошенко и Федину.

"Мы же говорили, что мы не анонсируем процессуальных действий. Когда будет все готово, тогда мы скажем", - отметил генпрокурор.

Расследование ГБР против Порошенко: суд открыл доступ к ряду документов ОПУ

На уточнение, получила ли прокуратура соответствующие документы от Государственного бюро расследований, Рябошапка сказал: "Да, мы получили. Мы уже об этом говорили".

Как сообщалось ранее, 18 ноября ГБР направило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении экс-президенту Порошенко по делу о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

"Это 14-15 тысяч томов": Рябошапка обозначил сроки завершения инвентаризации дел Майдана

26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проекты сообщения о подозрении и представлении на снятие неприкосновенности с народного депутата Федины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Петр Порошенко, Руслан Рябошапка, София Федина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
Главу &quot;Энергоатома&quot; уволили
Главу "Энергоатома" уволили
Премьер Швеции приедет в Киев
Премьер Швеции приедет в Киев
Все хорошо? Джессика Бил вышла в свет на фоне слухов (Фото)
Все хорошо? Джессика Бил вышла в свет на фоне слухов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь