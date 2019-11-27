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"Это 14-15 тысяч томов": Рябошапка обозначил сроки завершения инвентаризации дел Майдана

"Это 14-15 тысяч томов": Рябошапка обозначил сроки завершения инвентаризации дел Майдана
16:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Рябошапка сообщил, что 15 следователей и около 20 прокуроров изъявили желание перейти в ГБР, чтобы продолжать работу над делами Майдана.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прогнозирует завершение инвентаризации материалов дел Майдана до 29 ноября.

Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

На вопрос, когда ожидается физическая передача дел Майдана в Государственное бюро расследований, Рябошапка ответил, что речь идет о 14-15 тысяч томов.

"Инвентаризация сейчас завершается. Мы планируем где-то на 29 ноября выйти на инвентаризацию этих материалов, на инвентаризацию вещественных доказательств", - сказал он. После этого, отметил генпрокурор, можно будет "физически передавать оставшиеся у нас производства".

"Потому что большая часть уже ушла этих производств, уже физически переданы. И соответственно, если на следующей неделе эти изменения будут приняты... Если парламент принимает, условно говоря, во вторник, или, когда парламент примет решение, то мы будем готовы к тому времени физически начинать передавать", - пояснил Рябошапка.

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По его словам, всего передано 107 уголовных производств: 55 - в ГБР, 35 - в Национальное антикоррупционное бюро, 16 - в Национальную полицию и одно - в Службу безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, с 20 ноября прокуратура утратила полномочия расследовать уголовные производства, поэтому все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в органы досудебного расследования. Всего планируется передать 114 дел о преступлениях во время Революции достоинства. В частности Государственному бюро расследований - 50, Национальному антикоррупционному бюро - 43. Остальные - Национальной полиции, СБУ и Государственной налоговой службе.

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18 ноября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в Бюро создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах. Это подразделение входит в Управление расследования военных преступлений, следователи которого имеют доступ к государственной тайне. По словам Трубы, на первом этапе это подразделение будет состоять из 25 человек.

Рябошапка сообщал, что в ГБР должны перейти около 27 следователей из ГПУ и, таким образом, общее количество следователей по "майдановским" делам в ГБР составит около 50 человек.

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СБУ, ГПУ, НАБУ, ГБР, Руслан Рябошапка, Нацполиция, Дела Майдана.
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