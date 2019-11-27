Рябошапка подтвердил увольнение прокурора Кулика

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил информацию, что уволил своего подчиненного Константина Кулика из органов прокуратуры. Об этом сообщил сам генпрокурор.
По словам Рябошапки, Кулик был уволен из Генпрокуратуры в связи с тем, что он не явился на прохождение аттестации.
15 ноября Рябошапка заявил, что заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Кулик не будет работать в новом Офисе генпрокурора.
По словам генпрокурора, Кулик уже длительное время находится на больничном, а также не пришел на предусмотренную законом переаттестацию.
25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры Украины.
Законом предусмотрено, что прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.
25 октября Центр противодействия коррупции сообщил, что прокурор Кулик не прошел аттестацию.
Как сообщалось ранее, экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика из прокуратуры.