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Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту

Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту
22:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ГПУ объявила подозрение бывшему судье, который "запретил" Евромайдан.

Генпрокуратура сообщила бывшему судье одного из райсудов г. Киева о подозрении в препятствовании проведению митингов во время Евромайдана и вынесении неправосудных постановлений об аресте активистов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Прокурорами Департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины, с целью обеспечения соблюдения принципа непрерывности досудебного расследования, 25 ноября 2019 года в уголовном производстве от 05.02.2014 года сообщено о подозрении бывшему судье одного из районных судов г. Киева по фактам незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших в феврале 2014 года в центральной части г. Киева, а также постановлении им заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протеста мер в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, добавили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, 20 ноября 2019 года следователи органов прокуратуры прекратили функцию досудебного расследования. Все незавершенные уголовные производства в настоящее время передаются в другие органы досудебного расследования.

В частности, в ГПУ заявляли, что направят в органы предварительного расследования 114 уголовных дел, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Так, в Государственное бюро расследований, в котором уже создали специальное следственное подразделение для расследования преступлений, связанных с событиями на Майдане в 2013-2014 годах, отойдет 50 производств, еще 43 - в Национальное антикоррупционное бюро. Остальные производств будут переданы в органы Национальной полиции, СБУ и Государственную налоговую службу.

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При этом прокуроры специально созданного в ГПУ департамента процессуального руководства в этих производствах смогут проводить безотлагательные процессуальные действия для расследования, пока не завершится передача материалов дел в соответствующие органы, отмечали в ведомстве.

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ГПУ, Евромайдан, Революция Достоинства, Дела Майдана.
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