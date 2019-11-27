Скачать
Среда, 27.11.2019
Опубликован президентский закон о незаконном обогащении
Опубликован президентский закон о незаконном обогащении
Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 ноября (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября

Рябошапка уволил прокурора Кулика

Рябошапка уволил прокурора Кулика
10:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.

По его словам, приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Лещенко напомнил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров.

Как сообщалось, 15 ноября Рябошапка заявил, что заместитель председателя Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Кулик не будет работать в новом Офисе генпрокурора. Генпрокурор отметил, что Кулик длительное уже время находится на больничном, а также напомнил, что прокурор не пришел на предусмотренную законом переаттестацию.

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры Украины. Законом предусмотрено, что прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации. 23 и 24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знания и умения в применении законов и соответствие должности.

Заявления на аттестацию подали 1082 прокурора ГПУ, 118 из них на нее не явились. Успешно прошли тесты 775 из 964 человек. 25 октября Центр противодействия коррупции сообщил, что прокурор Кулик не прошел аттестацию.

"В частности, не сдал достаточно простой, по мнению многих, тест прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость", - сообщили в ЦПК.

Не сдал экзамен - до свидания: скандальный прокурор провалил аттестацию

Справка. Прокурор Кулик в марте этого года сообщил журналистам детали завершенного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. По его словам, фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники. В целом в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высшим должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек – из руководящего состава государственных предприятий. Ранее Рябошапка заявлял, что Кулик вел производство по компании Burisma. Теперь это дело передадут новому прокурору.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Прокурор, Руслан Рябошапка, Константин Кулик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
04 Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
05 "То это опасно, то в Украине недостаточно вакцин": Гончарук развеял популярные мифы о прививках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 12 раз нарушили &quot;тишину&quot;
На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину"
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
Дядя Вадя из группы MOZGI стал папой
Дядя Вадя из группы MOZGI стал папой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь