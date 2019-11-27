Рябошапка уволил прокурора Кулика

Новости Украины:Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика.

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.

По его словам, приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Лещенко напомнил, что Кулик не явился на переаттестацию прокуроров.

Как сообщалось, 15 ноября Рябошапка заявил, что заместитель председателя Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Кулик не будет работать в новом Офисе генпрокурора. Генпрокурор отметил, что Кулик длительное уже время находится на больничном, а также напомнил, что прокурор не пришел на предусмотренную законом переаттестацию.

25 сентября вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры Украины. Законом предусмотрено, что прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации. 23 и 24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знания и умения в применении законов и соответствие должности.

Заявления на аттестацию подали 1082 прокурора ГПУ, 118 из них на нее не явились. Успешно прошли тесты 775 из 964 человек. 25 октября Центр противодействия коррупции сообщил, что прокурор Кулик не прошел аттестацию.

"В частности, не сдал достаточно простой, по мнению многих, тест прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость", - сообщили в ЦПК.

Справка. Прокурор Кулик в марте этого года сообщил журналистам детали завершенного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина. По его словам, фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий на тот момент заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники. В целом в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высшим должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 - руководители областных государственных администраций, 14 человек – из руководящего состава государственных предприятий. Ранее Рябошапка заявлял, что Кулик вел производство по компании Burisma. Теперь это дело передадут новому прокурору.