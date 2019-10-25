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Не сдал экзамен - до свидание: скандальный прокурор провалил аттестацию

Не сдал экзамен - до свидание: скандальный прокурор провалил аттестацию
10:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:Константин Кулик, стал первым обвиняемым в незаконном обогащении.

Заместитель председателя Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик не прошел аттестацию, которая проводится в рамках реформы органов прокуратуры.

Об этом сообщается на странице Центра противодействия коррупции в Facebook.

"В частности, не сдал достаточно простой, по мнению многих, тест прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость", - говорится в сообщении.

Антикоррупционеры замечают, что после отмены наказания за незаконное обогащение "Кулики уже особо не скрывают свои семейные отношения".

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25 сентября 2019 года вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры. Законом предусмотрено, что прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры, которые будут созданы, только в случае успешного прохождения ими аттестации.

23 и 24 октября прокуроры ГПУ прошли первый этап аттестации - анонимное тестирование на знание и умение в применении закона и соответствие осуществлять полномочия прокурора. По предварительным данным, из 1082 прокуроров ГПУ, подавших заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генпрокурора, успешно сдали экзамен 775 из 964 человек. Еще 118 человек не явились на аттестацию.

В Генпрокуратуре не допустили к прохождению аттестации прокурора Алексея Донского и руководителя Управления спецрасследований Сергея Горбатюка, которые занимались расследованиями дел Майдана. Донской пояснил, что он и Горбатюк написали заявления на прохождение аттестации не того образца, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их не допустили к прохождению аттестации.

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21 октября в ГПУ заявили, что 218 прокуроров Генпрокуратуры, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будет уволены.

23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка освободил Горбатюка от должности начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

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ГПУ, Реформа, Переаттестация, Константин Кулик.
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