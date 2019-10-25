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Пятница, 25.10.2019
Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться
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Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться

Чумак о Горбатюке: Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться
00:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Заместитель генпрокурора говорит, что Горбатюка никто не выгонял

Руководство Генеральной прокуратуры просило уволившегося руководителя Управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка пройти переаттестацию.

Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.

По словам Чумака, он неоднократно общался с Горбатюком и просил пройти переаттестацию, однако последний отказался, так как считает ее незаконной.

"Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться", - утверждает Чумак.

Горбатюк рассказал об обещаниях Зеленского и Рябошапки касательно дел Майдана

Он также заверил, что следствие по делам Майдана будет продолжено в Государственном бюро расследований, поскольку после 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные дела.

Как сообщалось ранее, руководитель Управления спецрасследований Сергей Горбатюк заявил, что генпрокурор 23 октября подписал приказ о его увольнении с должности. По словам Горбатюка, формальным основанием для увольнения стало то, что он написал заявление о переаттестации другого образца, чем требовало руководство.

Горбатюк заявил, что обжалует решение генпрокурора.

"Никто не останавливается": Чумак - о расследовании дел по Майдану

Ранее Горбатюк отказался написать заявление на прохождение переаттестации по установленному образцу, в котором говорится, что аттестационная комиссия будет принимать во внимание информацию от анонимов при оценке кандидатов на должности в Офис генерального прокурора.

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ГПУ, Виктор Чумак, Сергей Горбатюк.
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