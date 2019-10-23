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"Беспредельный приказ": Горбатюка уволили

"Беспредельный приказ": Горбатюка уволили
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Горбатюка уволили с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк уволен, о чем сам Горбатюк сообщил интернет-изданию hromadske.

"Это беспредельный приказ об увольнении, я еще не видел приказа. Правовых оснований увольнять следователей у них нет", - сказал он.

Кроме того, уволен руководитель отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской.

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Горбатюк заявил, что узнал о своем увольнении в телефонном режиме, он считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

"Мне сообщили по телефону, что есть приказ о моем увольнении, но документов я еще не видел", - сказал Горбатюк агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, официальным основанием является реорганизация органов прокуратуры и сокращение штата.

Горбатюк напомнил, что на минувшей неделе были уволены четверо следователей его управления. "Я подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считаю эти увольнения незаконными", - сказал он.

В этом контексте прокурор допустил, что это могло стать одним из факторов для его увольнения.

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Горбатюк также сообщил, что после получения документов об увольнении намерен подать иск в суд, поскольку считает незаконными действия генпрокурора Руслана Рябошапки. "Да, я буду обращаться в суд и добиваться справедливости", - сказал он.

Как известно, Горбатюк занимался делами о преступлениях на Майдане.

Напомним, 218 прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, которые не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры, будут уволены.

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ГПУ, Увольнение, Сергей Горбатюк.
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