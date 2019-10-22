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Матиоса уволили в запас

Матиоса уволили в запас
21:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Причина увольнения – "в связи с проведением организационных мероприятий".

Бывшего главного военного прокурора генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса уволили с военной службы.

Об этом сообщил сам Матиос на своей странице в Facebook, опубликовав выдержку из приказа.

Согласно обнародованному документу, Матиоса уволен в запас "в связи с проведением организационных мероприятий". Приказ от 15 октября 2019 года подписан действующим министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Как сообщалось ранее, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

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Того же дня Матиос показал документ, в котором объясняется причина его увольнения с должности. Согласно документу, Матиоса направили в распоряжение Министерства обороны до решения вопроса о его дальнейшей воинской службе "в связи со служебной необходимостью".

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ВСУ, Военная прокуратура, Анатолий Матиос, Андрей Загороднюк.
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