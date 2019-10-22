Матиоса уволили в запас

Бывшего главного военного прокурора генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса уволили с военной службы.
Об этом сообщил сам Матиос на своей странице в Facebook, опубликовав выдержку из приказа.
Согласно обнародованному документу, Матиоса уволен в запас "в связи с проведением организационных мероприятий". Приказ от 15 октября 2019 года подписан действующим министром обороны Украины Андреем Загороднюком.
Как сообщалось ранее, 2 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.
Того же дня Матиос показал документ, в котором объясняется причина его увольнения с должности. Согласно документу, Матиоса направили в распоряжение Министерства обороны до решения вопроса о его дальнейшей воинской службе "в связи со служебной необходимостью".