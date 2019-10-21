Министр обороны поделился достижениями ведомства за первые 50 дней работы

Новости Украины:Андрей Загороднюк рассказал о достижениях Минобороны за 50 дней работы Кабмина.

Министерство обороны за 50 дней работы нового правительства провело аудит состояния строительства жилья, согласовало концепцию относительно гособоронзаказа и открыло путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в Facebook, комментируя работу ведомства за 50 дней.

"Реформировать армию во время вооруженной агрессии РФ означает, что одни шаги мы должны делать сверхвзвешенно, другие - с десятикратным ускорением", - написал он.

Загороднюк сообщил, что новой команде Минобороны за эти 50 дней удалось:

во-первых, провести экспресс-аудит состояния строительства жилья (речь идет, в том числе о казармах улучшенной планировки и общежитиях для контрактников). По результатам этого аудита высвобождены средства с т.н. провальных объектов и направлены они на ввод в эксплуатацию объектов, имеющих перспективу завершения уже до конца года. Кроме того, оптимизированы средства для проведения конкурсов на закупку более 300 квартир штатно-должностного жилья для военнослужащих;

во-вторых, разработана и согласована концепция нового закона об оборонных закупках. Этот документ должен обеспечить конкурентность в сфере закупок и снизить уровень "закрытости" гособоронзаказа. Что это даст? Возможность более эффективного использования бюджетных средств, предусмотренных на закупку оружия и техники для модернизации. Это также сведет к минимуму коррупционные риски в этой сфере;

в-третьих, инициировано внесение изменений в постановление правительства от 23 апреля 2014 года № 117, которые откроют нам путь для осуществления закупок товаров и услуг через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Эти инновации позволят по более конкурентным ценам закупать современные и качественные продукты питания и сухпайки для военнослужащих.

Таким образом, наши защитники во время выполнения задач смогут получить продукт, полностью соответствующий стандартам армий стран НАТО, написал министр.

Загороднюк отметил, что благодаря сотрудничеству с депутатским корпусом приняты изменения в законодательство, которые открывают возможности создать в украинской армии полноценный сержантский корпус. "Отныне имеем новые воинские звания, такие как: "рекрут", "старший мастер-сержант", "старший мастер-старшина", "главный мастер-сержант" и "главный мастер-старшина", что соответствует стандартам Альянса", - сообщил министр.

По его словам, в дальнейшем Закон предусматривает пересмотр мотивационного пакета, в том числе принцип начисления денежного обеспечения в соответствии с практиками, существующими в армиях государств-членов НАТО.

Кроме того, начат осмотр состояния "фрагментированных" информационных систем Минобороны и ВСУ включая исследовательские конструкторские разработки в этой сфере, чтобы также привести их к стандартам НАТО, в соответствии с Federated Mission Network.

Министр сообщил, что существует ряд начатых проектов и инновационных изменений, работа над которыми продолжается, и об их результатах будут информировать отдельно по каждому направлению. "Уверен, что, отчитываясь за 100 дней работы новой команды оборонного ведомства, мы сможем представить больше результатов. Двигаемся дальше", - написал министр обороны.