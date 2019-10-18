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Сокращение в ВСУ: в Генштабе рассказали, стоит ли волноваться

Сокращение в ВСУ: в Генштабе рассказали, стоит ли волноваться
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В настоящее время сокращение в Вооруженных Силах Украины не планируется.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

На вопрос народного депутата Сергея Рахманина (фракция "Голос") по поводу предыдущих заявлений о поэтапном сокращении ВСУ, министр ответил: "Сокращение ВСУ пока мы не планируем".

Загороднюк также сообщил, что в проекте бюджета на 2020 год на финансирование оборонной отрасли предусмотрено 136,6 млрд грн. Он уточнил, что "большая часть этого бюджета идет именно на модернизацию и закупку нового вооружения".

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"Мы надеемся, что вы скоро увидите новый бюджет, и вы будете довольны теми процентами, которые выделяются на вооружение и военную технику", - отметил он и уточнил, что речь идет, в частности, и о иностранной военной технике.

Как сообщалось ранее, министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины ищет механизмы, чтобы вывести угольную отрасль страны из убыточного состояния, в котором она пребывает более десяти лет.

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ВСУ, Сокращение, Сергей Рахманин, Андрей Загороднюк.
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