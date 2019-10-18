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Президент подписал закон о совершенствовании нормирования в строительстве

Президент подписал закон о совершенствовании нормирования в строительстве
12:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве – параметрический, распорядительный и целевой.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О строительных нормах" относительно совершенствования нормирования в строительстве" №156-ІХ (законопроект №1052), принятый Верховной Радой 3 октября 2019 года.

"Документ разработан с целью совершенствования нормирования в строительстве, создания условий для внедрения инновационных и прогрессивных строительных технологий, а также для улучшения инвестиционного климата и усиления деловой активности в строительстве. Предыдущие строительные нормы по большей части имели распорядительный характер и были слишком зарегулированными, не позволяя прозрачно и быстро внедрять новые технологии и материалы", - отмечает пресс-служба президента.

Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве – параметрический, распорядительный и целевой.

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"Выбор метода нормирования осуществляется с учетом особенностей объекта. В то же время предпочтение отдается параметрическому и целевому методам. Реализация норм этого закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", - отмечает пресс-служба.

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Как сообщалось, законом также предусмотрено расширение круга базовых организаций, которые могут участвовать в разработке строительных норм, ввести процедуру проверки актуальности стройнорм, соответствия их законодательству и достижениям науки и техники.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Зеленский.
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