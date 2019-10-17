Скачать
Четверг, 17.10.2019
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Звания и развитие солдат в Украине приведут к стандартам НАТО
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Зеленский распорядился улучшить условия для ФЛП

Зеленский распорядился улучшить условия для ФЛП
16:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Глава государства поставил задачу ввести двухлетний мораторий на проверки ФЛП и принять меры по увеличению лимитов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц – предпринимателей", направленный на улучшение условий для развития предпринимательства, осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности.

Согласно обнародованному в четверг указу №761/2019, Кабинет министров должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

В двухнедельный срок с участием упомянутой Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения ФЛП к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок ФЛП (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через Интернет и проведения разъяснения о порядке применения таких процедур. С 1 января 2020г должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных РРО.

Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования

Также, сообщает пресс-служба президента, Зеленский подписал законы "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019г.

"Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля над расчетными операциями. Реализация положений документов будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрения инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО", - говорится в сообщении.

Так, функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба Украины должна обеспечить программным решением для использования субъектом хозяйствования программного РРО бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Зеленский откликнулся на призывы представителей малого бизнеса

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020г так называемый механизм кэшбек, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5млн грн до 2,5млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бизнес, Предприниматели, Малый бизнес, Владимир Зеленский, ФЛП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь