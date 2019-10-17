Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский перераспределил средства на нужды дорог общего пользования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перераспределении 1,17 млрд грн на развитие и содержание автодорог общего пользования.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что целью документа является обеспечение эффективного использования предусмотренных в Государственном бюджете Украины на текущий год средств для реализации мероприятий по развитию автомобильных дорог.

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада Украины внесла изменения в госбюджет на 2019 год касательно мероприятий по восстановлению дорожной инфраструктуры. Документ предусматривает увеличение расходов по бюджетной программе "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения" на 1,166 млрд грн за счет уменьшения расходов по бюджетным программам "Улучшение состояния автомобильной дороги М-15 "Одесса - Рени" на 976,5 млн грн и "Развитие автомобильных дорог общего пользования государственного значения по маршруту Северный объезд города Ровно" на 190 млн грн.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым вводится обязательный аудит безопасности автодорог международного и национального значения, что увеличит стоимость проектирования дорог от 5 до 13%.