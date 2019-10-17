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Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников

Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
18:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Безосновательный отказ перевозчиков перевозить льготника будет стоить очень дорого.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке граждан на автотранспорте.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» № 166-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Закон, в частности, увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Усилено наказание за отказ в перевозке льготников в Украине

"Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе", - уточнили в ОП.

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Льготы, Маршрутки, Льготники, Владимир Зеленский.
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