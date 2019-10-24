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Прокуратура Одессы завершила расследование в отношении прокурора, по делу о взятке

Прокуратура Одессы завершила расследование в отношении прокурора, по делу о взятке
14:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Прокуратура

Новости Украины:Сотрудник прокуратуры "помогал" решать вопрос о возвращении изъятых средств и изменении меры пресечения главарю ОПГ.

В Одессе завершено расследование в отношении сотрудника Белгород-Днестровской прокуратуры, задержанного в апреле при получении взятки в размере 10 тыс. долл.

Как сообщили  в пресс-службе прокуратуры Одесской области, обвинительный акт в отношении сотрудника местной прокуратуры и его сообщника направлен в суд 23 октября.

В ходе следствия установлено, что сотрудник прокуратуры предложил "вытащить" из СИЗО фигуранта преступной схемы, то есть помочь в изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Для этого на свободе знакомый задержанного должен был найти 10 тыс. долл. и передать их прокурору.

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"Сотрудник прокуратуры получил средства и пообещал "решить" все вопросы со следствием и судом. При этом, он не имел функциональных возможностей и реальных намерений повлиять на изменение меры пресечения подозреваемому", - рассказали в пресс-службе.

Таким образом, прокурор, который в настоящее время отстранен от служебных обязанностей, обвиняется в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.

Как уточнил представитель прокуратуры, речь идет о сотруднике Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области, который был задержан в апреле текущего года.

"Он обещал смягчить меру пресечения фигуранту дела – с содержания в СИЗО на домашний арест. Прокурора арестовали с правом внесения залога в 1 млн грн, который он внес", - рассказал сотрудник ведомства.

7 апреля в Одессе задержали сотрудника Белгород-Днестровской прокуратуры при получении взятки в 10 тыс. долл. Как рассказал Олег Жученко (в то время - прокурор Одесской области), сотрудник прокуратуры разоблачен в ходе расследования деятельности ОПГ, присваивавшей квартиры граждан.

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В частности, сотрудник прокуратуры "помогал" решать вопрос о возвращении изъятых средств и изменении меры пресечения главарю ОПГ.

10 апреля Приморский районный суд Одессы арестовал прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры, определив залог в размере 1 млн грн.

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Одесса, Прокуратура, Взятка, Одесская область.
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