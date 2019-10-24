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Почему уволили Горбатюка: ответ Генпрокуратуры

Почему уволили Горбатюка: ответ Генпрокуратуры
11:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Генпрокуратуре пояснили увольнение Горбатюка реорганизацией его управления.

В Генеральной прокуратуре Украины пояснили увольнение начальника управления специальных расследований Сергея Горбатюка тем, что возглавляемое им управление будет реорганизовано.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Горбатюк уволен на основании п.9 ч.1 ст.51 закона Украины "О прокуратуре" (прокурор увольняется с должности в случае: 9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа - ред.).

Вчера, 23 октября стало известно, что генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Горбатюка с должности начальника управления специальных расследований. Сам Горбатюк заявил, что узнал об увольнении в телефонном режиме, считает такой приказ незаконным и намерен обжаловать его в суде.

По его словам, официальным основанием является реорганизация органов прокуратуры и сокращение штата.

Рябошапка подписал указ о назначении нового главы прокуратуры АРК

При этом он напомнил, что на минувшей неделе были уволены четверо следователей его управления. "Я подал рапорт генпрокурору в связи с этим, указав, что считаю эти увольнения незаконными", - сказал он, допустив, что это могло стать одним из факторов для его увольнения.

Горбатюк занимался делами о преступлениях на Майдане.

В начале октября Рябошапка сообщил, что управление специальных расследований Генпрокуратуры будет реформировано в связи с лишением органов прокуратуры функций следствия.

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Прокуратура, ГПУ, Руслан Рябошапка, Сергей Горбатюк.
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