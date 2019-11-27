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Расследование ГБР против Порошенко: суд открыл доступ к ряду документов ОПУ

Расследование ГБР против Порошенко: суд открыл доступ к ряду документов ОПУ
14:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд предоставил доступ следователям ГБР к документам Офиса президента относительно отпусков и командировок Порошенко.

Суд предоставил следователям Государственного бюро расследований временное разрешение на доступ к документам Офиса президента Украины относительно отпусков и командировок пятого главы государства Петра Порошенко.

Соответствующее постановление, текст которого обнародован в Едином госреестре судебных решений, вынес Печерский районный суд Киева 22 ноября.

"Предоставить следователям следственной группы Первого управления организации досудебных расследований ... и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящимся в ведении Офиса президента Украины (улица Банковая, 11, Киев, 02000)", - говорится в судебном документе.

Речь идет о предоставлении доступа к документам в период с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года включительно: табелю учета использования рабочего времени президента Украины; сведениям о начислении ему заработной платы; документам, подтверждающим временную невозможность выполнения главой государства своих обязанностей в связи с наличием уважительных причин; документам, подтверждающим пребывание президента в официальном отпуске; документам, подтверждающим пребывание Порошенко с официальным и рабочими визитами в иностранных государствах, на международных мероприятиях.

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Также открыт доступ: к декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за период 2014-2019 годов; информации о местонахождении президента в другие определенные даты.

Постановление имеет силу в течение одного месяца.

"В случае неисполнения постановления о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе предоставить разрешение на проведение обыска в соответствии с положениями этого Кодекса в целях нахождения и изъятия указанных вещей и документов", - говорится в судебном постановлении от 22 ноября.

Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

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Как сообщалось ранее, 22 ноября Печерский райсуд Киева также разрешил следователям ГБР доступ к данным служебного и дипломатического паспортов бывшего президента Порошенко.

Следователи получили временный доступ к паспортным данным служебного и дипломатического паспортов гражданина Украины для въезда и выезда из Украины, которые выдавались экс-президенту, и всем документам, которые предоставлялись и были составлены при их оформлении и выдаче.

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Суд, Петр Порошенко, ГБР.
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