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Демографическая проблема: В Италии власти обеспокоены низким уровнем рождаемости

Демографическая проблема: В Италии власти обеспокоены низким уровнем рождаемости
14:49 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Италии власти обеспокоены грядущим демографическим кризисом из-за низкого показателя рождаемости среди населения.

Демографический кризис угрожает будущему Италии, а рождаемость упала до рекордно низкого уровня.

Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Национальное итальянское агентство статистики ISTAT заявило, что в прошлом году родилось 435 тысяч детей, что на 5 тысяч меньше, чем в 2018 году, и это самый низкий уровень, который когда-либо фиксировался в Италии.

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В 2019 году количество смертей составляла 647 тысяч, что на 14 тысяч больше, чем годом ранее. 

"Это проблема, которая касается самого существования нашей страны. Надо сделать все, чтобы противостоять этому явлению", - сказал Маттарелла вскоре после обнародования данных.

Общая численность населения Италии снизилась на 116 тысяч, до 60,3 миллиона человек, а компенсировать уменьшение рождаемости в стране помогает только постоянный наплыв мигрантов и рост рождаемости среди иммигрантов. 

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Численность населения Италии росла практически ежегодно после Первой мировой войны, достигнув своего пика в 2015 году - 60,8 миллиона человек, но с тех пор начала сокращаться.

Продолжительность жизни в Италии продолжает увеличиваться, достигнув 85,3 года для женщин и 81 лет для мужчин - один из самых высоких показателей в Европе - тогда как средний возраст в Италии сейчас составляет 45,7 лет.

Нынешнее правительство предложило семейным парам с низким уровнем дохода до 160 евро в месяц, чтобы помочь покрыть расходы в течение первого года жизни ребенка, а также пообещал молодым семьям до 3 тысяч евро в год для покрытия расходов на детский сад.

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Италия, Дети, Кризис, Рождаемость, Демография.
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