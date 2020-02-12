В Британии тестируют вакцину от смертельного коронавируса

Новости мира:Лондонские ученые начали тестировать вакцину против коронавируса COVID-19.

Ученые Имперского колледжа в Лондоне заявили, что начали испытывать на животных вакцину против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Science Alert.

"Мы только-что ввели полученную из этих бактерий вакцину в организмы мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель сможем определить реакцию, которую мы можем увидеть у этих мышей, в их крови, их реакцию антител на коронавирус", - заявил исследователь Лондонского имперского колледжа Пол Мак-Кей.

По словам исследователей, их конечной целью было найти эффективный и безопасный способ остановить распространение вируса до конца года.

Ученые признали, что не могут быть уверены, насколько продвинулись исследования других команд. В частности, китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что на животных в Китае в воскресенье начали тестировать экспериментальную вакцину против коронавируса нового типа.

"Вакцина mRNA была совместно разработана Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, школой медицины при Университете Тунцзы, базирующейся в Шанхае, и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины ввели более 100 мышам в воскресенье, 9 февраля", - отмечается в сообщении.

Но, как пишет издание, этот отчет цитируется неназванными источниками, и не было никакого официального объявления о китайских тестах.

В то же время отмечается, что разработка вакцины - это трудоемкий процесс, который обычно включает годы испытаний на животных и клинических испытаний на людях. Затем регулирующие органы должны убедиться, что вакцина достаточно безопасна и эффективна для массового производства.

Имперский колледж Лондона надеется, что исследование коронавируса SARS, которое прошло почти два десятилетия назад, может ускорить процесс.

"Мы надеемся первыми начать клинические испытания этой конкретной вакцины на людях, и это, возможно, является нашей личной целью, - сказал Мак-Кей. - После завершения первого этапа испытаний, который может занять несколько месяцев, его можно сразу же начать с испытания эффективности для людей, который также займет несколько месяцев. Так что, возможно, до конца этого года появится жизнеспособная проверенная вакцина, которая будет пригодна для использования людьми".