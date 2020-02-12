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В Британии тестируют вакцину от смертельного коронавируса

В Британии тестируют вакцину от смертельного коронавируса
14:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Лондонские ученые начали тестировать вакцину против коронавируса COVID-19.

Ученые Имперского колледжа в Лондоне заявили, что начали испытывать на животных вакцину против нового коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Science Alert.

"Мы только-что ввели полученную из этих бактерий вакцину в организмы мышей. Надеемся, что в течение следующих нескольких недель сможем определить реакцию, которую мы можем увидеть у этих мышей, в их крови, их реакцию антител на коронавирус", - заявил исследователь Лондонского имперского колледжа Пол Мак-Кей.

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По словам исследователей, их конечной целью было найти эффективный и безопасный способ остановить распространение вируса до конца года.

Ученые признали, что не могут быть уверены, насколько продвинулись исследования других команд. В частности, китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что на животных в Китае в воскресенье начали тестировать экспериментальную вакцину против коронавируса нового типа.

"Вакцина mRNA была совместно разработана Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, школой медицины при Университете Тунцзы, базирующейся в Шанхае, и компанией Stermirna Therapeutics Co., Ltd. Образцы вакцины ввели более 100 мышам в воскресенье, 9 февраля", - отмечается в сообщении.

Но, как пишет издание, этот отчет цитируется неназванными источниками, и не было никакого официального объявления о китайских тестах.

В то же время отмечается, что разработка вакцины - это трудоемкий процесс, который обычно включает годы испытаний на животных и клинических испытаний на людях. Затем регулирующие органы должны убедиться, что вакцина достаточно безопасна и эффективна для массового производства.

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Имперский колледж Лондона надеется, что исследование коронавируса SARS, которое прошло почти два десятилетия назад, может ускорить процесс.

"Мы надеемся первыми начать клинические испытания этой конкретной вакцины на людях, и это, возможно, является нашей личной целью, - сказал Мак-Кей. - После завершения первого этапа испытаний, который может занять несколько месяцев, его можно сразу же начать с испытания эффективности для людей, который также займет несколько месяцев. Так что, возможно, до конца этого года появится жизнеспособная проверенная вакцина, которая будет пригодна для использования людьми".

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Великобритания, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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