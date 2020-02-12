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"еМалятко": В Черкассах власти собираются внедрить проект помощи новорожденным

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"еМалятко": В Черкассах власти собираются внедрить проект помощи новорожденным
12:14 Сегодня Телеграф Фото: ck-oda.gov.ua

Новости Украины:В Черкасской ОГА собираются запустить экспериментальный проект по помощи родителям новорожденных.

Экспериментальный проект от Минюста "еМалятко" хотят ввести в областном центре. Прежде всего в перинатальном центре и двух родильных домах. О перспективах присоединения Черкасской к этому проекту говорили сегодня на совещании в облгосадминистрации под председательством заместителей главы области Дмитрия Ляшова и Юрия Лесюка с координаторкой проекта от профильного министерства. 

Сейчас проект внедряют в 11 городах.

В дальнейшем его планируют масштабировать и распространить всей территории Украины.

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Сейчас с его помощью родители новорожденных в кратчайшие сроки могут получить до десяти административных услуг на основании только одного заявления.

"еМалятко" - это возможность получить за 20 минут на сегодня 8, а с июня - уже 10 базовых административных услуг по сопровождению новорожденного ребенка, - говорит заместитель председателя ОГА Дмитрий Ляшов. В частности при назначении государственной помощи при рождении ребенка, регистрации ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов, внесение информации о новорожденного ребенка в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем и др. Сейчас рассматривают внедрение этого проекта в Черкассах. Предшествовать этому будут масштабные учения, которые организует профильное министерство в ближайшее время.

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Украина, Дети, ОГА, Черкассы, Проект, Минюст.
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