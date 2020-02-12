"Пакеты малыша": В Минсоцполитики подсчитали количество детей, которым была оказана соцпомощь

Новости Украины:В Украине за два года более чем 370 тыс детей получили "пакеты малыша".

Министерство социальной политики с 1 сентября 2018 года обеспечило "пакетами малыша" более 370 тысяч детей.

Об этом заявила во время презентации приоритетов правительства в социальной сфере во время выступления на заседании 58-й сессии Комиссии ООН по вопросам социального развития руководительница министерства Юлия Соколовская.

"С 1 сентября 2018 года Минсоцполитики обеспечило "пакетами малыша" 379205 детей", - отметила Соколовская.

Также министр отметила, что правительство поддерживает ответственное отцовство в Украине.

Как сообщалось ранее, в 2020 году "пакеты малыша" закупать и обеспечивать доставку в регионы будет Центр госзакупок при ProZorro.