"Черные ящики" самолета, который разбился в Стамбуле, отправили в ФРГ

Новости мира:Эксперты ожидают получить результаты с бортовых самописцев уже в течение месяца.

Черные ящики с самолета, который 5 февраля развалился на три части в аэропорту "Сабиха Гьокчен" в Стамбуле, отправили в ФРГ на расшифровку. Об этом сообщает Haber Turk.

"Черные ящики доставили в Германию для расшифровки", - сообщает издание.

Ожидается, что работа по расшифровке будет начата в ближайшее время, а результаты обнародуют в течение одного месяца.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании Pegasus, на борту которого находились 177 пассажиров и 6 членов экипажа, вечером 5 февраля упал с высоты 30-40 метров, заходя на посадку. На данный момент основная версия аварии - это неблагоприятные погодные условия, в частности дождь и сильный ветер.

Напомним, юристы Канады хотят добиться от Ирана более $1 миллиарда компенсации.