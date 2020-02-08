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Авиакатастрофа в Стамбуле: к расследованию подключились специалисты США

Авиакатастрофа в Стамбуле: к расследованию подключились специалисты США
19:04 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Американские следователи подключились к расследованию авиакатастрофы в Стамбуле.

Авиационные следователи США прибыли на место крушения самолета Pegasus Airlines в Стамбуле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Группа представителей компании Boeing и управление гражданской авиации США осмотрели обломки самолета Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines, который в среду вечером выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабиха Гекчен, в результате чего погибли три человека.

Самолет, который в результате катастрофы раскололся на три части, позже будет демонтирован и вывезен краном.

Американская команда изучает, не было ли каких-либо технических факторов, которые могли бы способствовать катастрофе.

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Следователи изучают множество возможных причин, в том числе скорость самолета и погоду в момент катастрофы.

Прокуроры взяли показания у сотрудников управления воздушного движения, сотрудников аэропорта и пилотов двух других самолетов, которые совершали посадку незадолго до приземления рейса Pegasus Airlines.

Крушение самолета в Стамбуле: погибли три человека

В авиакомпании было несколько недавних случаев превышения лимита взлетно-посадочных полос.

Еще один самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в том же аэропорту 7 января, что привело к временному закрытию аэропорта. Тогда никто не пострадал.

В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)

В январе 2018 года еще один Boeing 737 со склада Pegasus соскользнул со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции. Самолет остановился в грязи над Черным морем. Никто не пострадал.

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Авиакатастрофа, Турция, США, Стамбул.
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