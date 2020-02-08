Посол США рассказал о "принципиальных разногласиях" между Вашингтоном и Москвой

Новости мира:Салливан считает, что отношения между США и Россией - худшие со времен окончания холодной войны.

Новый посол США в России Джон Салливан сообщил о критических разногласиях России и США. Отношения между странами достигли самой низкой точки с момента окончания холодной войны. Поэтому основной задачей посла США в России Джона Салливана является исправление этой ситуации.

Об этом он заявил в интервью "РБК".

По его словам, трудно сказать, сколько времени нужно для налаживания отношений между Вашингтоном и Москвой. Однако работать над этим следует уже сейчас, не дожидаясь выборов в США в ноябре 2020 года или каких-либо политических событий.

"Совместная работа Соединённых Штатов и России – это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача", – отметил дипломат.

Салливан добавил, что в России и США есть принципиальные разногласия.

"Но это не значит, что у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной", – добавил посол.

Дипломат также отметил, что президент Дональд Трамп поручил ему сделать все, чтобы улучшить отношения между двумя странами.

Как сообщалось ранее, новый посол США в России Джон Салливан прибыл в Москву в середине января. 5 февраля он вручил президенту Владимиру Путину верительные грамоты. Салливан сменил на посту Джона Хантсмана, который ушел в отставку в августе 2019 года.