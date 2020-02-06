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Крушение самолета в Стамбуле: погибли три человека

Крушение самолета в Стамбуле: погибли три человека
05:28 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:При крушении самолета в Стамбуле погибли три человека, еще 179 - травмированы.

По меньшей мере три человека погибли, 179 получили ранения в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Фахреттин Коджа, передает УНН со ссылкой на телеканал NTV.

"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", — сказал глава Минздрава страны.

Согласно обновленным данным, которые привел министр, всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.

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Напомним, в стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен" произошла авария с самолетом авиакомпании Pegasus, который по предварительным данным, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на части.

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Авиакатастрофа, Турция, Стамбул.
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