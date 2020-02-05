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В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)

В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)
18:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Boeing 737 при выполнении посадки в аэропорту Стамбула "Сабихи Гекчен" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части.

В стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен" произошла авария с самолетом авиакомпании Pegasus, который по предварительным данным, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на части.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула "Сабиха Гёкчен". Инцидент произошел около 18.00 (17.00 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

На место аварии направили большое количество пожарных, медицинских и полицейских бригад.

Возле корпуса самолета возник пожар.

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Пока не сообщается о пострадавших в результате инцидента. Предполагают, что причиной аварии могли стать неудовлетворительные погодные условия — дождь и плохая видимость.

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Турция, Стамбул, Видео, Boeing 737, Аэропорт Сабиха Гекчен.
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