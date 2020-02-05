В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)

Новости мира:Boeing 737 при выполнении посадки в аэропорту Стамбула "Сабихи Гекчен" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части.

В стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен" произошла авария с самолетом авиакомпании Pegasus, который по предварительным данным, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на части.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула "Сабиха Гёкчен". Инцидент произошел около 18.00 (17.00 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

На место аварии направили большое количество пожарных, медицинских и полицейских бригад.

Возле корпуса самолета возник пожар.

BREAKING A Pegasus Airlines Boeing 737 has crashed at Sabiha Gökçen Airport

Many passengers were injured in the incident. 31 Ambulances were at the crash site. pic.twitter.com/Dp94HTQHpJ — ivan (@ivan8848) February 5, 2020

Самолет врезался в ограждение в аэропорте имени Сабихи Гекчен в Стамбуле. Самолет авиакомпании Pegasus при разгоне выкатился за ВПП и рухнул в овраг. Все пассажиры эвакуированы, сообщает газета Daily Sabah. pic.twitter.com/nAjVY4kH6H — 10 апреля (@buch1004) February 5, 2020

Пока не сообщается о пострадавших в результате инцидента. Предполагают, что причиной аварии могли стать неудовлетворительные погодные условия — дождь и плохая видимость.