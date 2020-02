В аэропорту Стамбула пассажирский Boeing развалился на части при посадке (Видео)

В стамбульском аэропорту "Сабиха Гекчен" произошла авария с самолетом авиакомпании Pegasus, который по предварительным данным, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и распался на части.

Об этом сообщает CNN Turk.

"Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула "Сабиха Гёкчен". Инцидент произошел около 18.00 (17.00 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

На место аварии направили большое количество пожарных, медицинских и полицейских бригад.

Возле корпуса самолета возник пожар.

BREAKING A Pegasus Airlines Boeing 737 has crashed at Sabiha Gökçen Airport

Many passengers were injured in the incident. 31 Ambulances were at the crash site. pic.twitter.com/Dp94HTQHpJ

— ivan (@ivan8848) February 5, 2020