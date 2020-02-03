Эрдоган: Турция видит в Украине стратегического партнера

Новости Украины:По словам Эрдогана, Турция рассматривает Украину не как конкурента, а как стратегического партнера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивает, что Украина является для его страны не конкурентом, а стратегическим партнером.

"Турция и Украина рассматривают друг друга не как конкуренты, а как партнеры", - сказал он в понедельник на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, где присутствовал вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого назвал своим "дорогим другом".

Эрдоган подчеркнул, что Турция и Украина являются стратегическими партнерами.

Он указал, что поставлена цель до 2023 года увеличить товарооборот между странами с $4 млрд до $10 млрд.

Он отметил, что общая стоимость турецких инвестиций в Украину составляет $3 млрд.

Президент Турции выступил также за переход на расчеты в национальной валюте для снижения курсового давления на бизнес двух стран.

По его мнению, есть потенциал сотрудничества двух стран в оборонной промышленности, технологиях и телекоммуникациях, а также в автомобильной промышленности и металлургии.

Эрдоган подчеркнул, что Турцию в 2019 году посетило 1 млн 550 тыс. украинских туристов, что больше на 12%, чем в 2018 году, а в Украине побывало 217 тыс. граждан Турции.