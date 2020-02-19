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В топливных баках Boeing 737 Max обнаружили мусор

В топливных баках Boeing 737 Max обнаружили мусор
12:55 Ср, 19 Февраль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:В самолетах Boeing 737 Max нашли очередной недостаток.

В нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам, были обнаружены посторонние предметы в топливных баках.

Об этом заявил представитель компании, сообщает BBC.

"Проводя техническое обслуживание самолетов 737 Maх, мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действиям в нашем производственном процессе", - сообщил он.

Как отмечает BBC, такой посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к возможному ущербу воздушному судну в будущем.

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Отмечается, что после обнаружения очередного недостатка в модели 737 Max, Федеральное авиационное управление США сообщило, что усиливает свой контроль за компанией на основе первичных отчетов инспекции и будет принимать дальнейшие меры, опираясь на результаты этой проверки.

В свою очередь в Boeing заявили, что данная проблема не приведет к задержкам с введением в эксплуатацию данной модели, которая может состояться уже в первом полугодии этого года.

Ранее компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением на авиалайнерах 737 Max.

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Boeing, Самолет, 737 MAX, Самолет Boeing 737 MAX.
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