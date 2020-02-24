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В SkyUp отреагировали на вспышку COVID-19 в Италии

В SkyUp отреагировали на вспышку COVID-19 в Италии
16:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Авиакомпания пока не будет отменять рейсы в Италию, не смотря на распространение коронавируса.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines пока не отменяет свои рейсы в Италию, где зафиксированы 5 смертей от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Пока рейсы не отменяем. Однако мы в процессе всех коммуникаций и решений с государственными структурами", - сказали в пресс-службе.

В SkyUp Airlines также уточнили, что, в случае каких-либо изменений касательно выполнения рейсов, авиакомпания будет сообщать отдельно.

В настоящее время авиакомпания SkyUp осуществляет рейсы в Италию в два города - Неаполь и Турин.

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Как известно, в Италии от коронавируса умерли уже пять человек.

По состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрированы 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25360 человек.

За пределами Китая выявлены 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрирован 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 157; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия по одному случаю).

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Италия, Авиакомпания, Вирус, Коронавирус, SkyUp, SkyUp Airlines, Covid-19, Украинская авиакомпания.
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