Коронавирус: украинцам не рекомендуют ездить в Иран

Новости Украины:МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Иран.

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран в связи с распространением коронавируса в этой стране.

Об этом говорится в соответствующих рекомендациях внешнеполитического ведомства Украины.

"В связи с распространением коронавируса COVID-19, первыми случаями смерти от вируса, Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает необходимость гражданам Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран", - заявляют в МИД,

Учитывая призывы органов власти Ирана отменить или отложить необязательные поездки в города Тегеран, Кум, Арак и Гилан, закрытие школ, университетов, спортивных и культурных заведений в разных уголках страны, гражданам Украины, которые сейчас находятся в Иране, рекомендуется следовать указаниям иранских властей, проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности относительно ограничений на перемещение внутри страны, а также избегать скоплений людей и мест массовых собраний.

Также в МИД просят граждан Украины, которые уже находятся в Иране, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в Посольство Украины в Тегеране.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины по телефону: +989128436681, который работает круглосуточно, или звонить на "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Как сообщалось ранее, накануне Министерство здравоохранения Ирана заявило о 785 случаях вероятного инфицирования коронавирусом COVID-19. В нескольких городах закрыты школы, университеты и кинотеатры, отменены спектакли и концерты, спортивные матчи будут проходить без зрителей.