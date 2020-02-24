Скачать
Понедельник, 24.02.2020
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
В Украине продолжает снижаться стоимость газа
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины
Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)
Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

Смертельное шествие коронавируса: в Иране говорят о 50 погибших

Смертельное шествие коронавируса: в Иране говорят о 50 погибших
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В иранском Куме от коронавируса умерли 50 человек, утверждает местный депутат.

Не менее 50 человек скончались от заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 в иранском городе Куме, утверждает депутат меджлиса (парламента Ирана) Ахмад Амирабади Фарахани, избранный от этого города.

Агентство Associated Press со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что депутат, выступая в понедельник на закрытом заседании парламента, подверг критике работу администрации и министерства здравоохранения страны, которое сообщило о 12 летальных исходах вследствие заражения этим вирусом.

В свою очередь представитель иранского Минздрава Ирадж Хариричи опроверг заявления депутата и заверил, что по состоянию на понедельник от заражения вирусом в Иране скончались 12 человек.

В Польше экстренно госпитализировали гражданина с подозрением на COVID-19

При этом он сообщил, что на данный момент выявлен 61 зараженный. Еще 900 человек с подозрениями на заражение проходят соответствующую проверку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Эпидемия, Коронавирус, Кум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
03 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 "Баталии" в Новых Санжарах: полиция ищет зачинщиков искусственной паники
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Карпатах намело больше метра снега
В Карпатах намело больше метра снега
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Из-за мокрого снега Киев снова парализовали пробки
Совместные проекты: Украина обсудила с Венгрией либерализацию автоперевозок
Украина обсудила с Венгрией проект автоперевозок
Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали
Елизавета II уступила принцу Гарри и Меган Маркл: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь