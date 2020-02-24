В Польше экстренно госпитализировали гражданина с подозрением на COVID-19

Новости мира:В Университетской больнице госпитализировали больного с подозрением на коронавирус.

В польской столице в Кракове госпитализирован больной с подозрением на смертельный китайский коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает веб-сайт RMF24.

Отмечается, что это уже третий аналогичный случай в Университетском госпитале.

Недавно пациент побывал в Азии, однако не в Китае, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Как известно, все 30 граждан Польши, которые находились на карантине в военном госпитале Вроцлава (юго-запад Польши) после возвращения 2 февраля из китайского города Ухань, в среду выписались из лечебного учреждения.

В Китае подтверждено 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован в 2 592 случаев.