В Польше экстренно госпитализировали гражданина с подозрением на COVID-19

В польской столице в Кракове госпитализирован больной с подозрением на смертельный китайский коронавирус COVID-19.
Об этом сообщает веб-сайт RMF24.
Отмечается, что это уже третий аналогичный случай в Университетском госпитале.
Недавно пациент побывал в Азии, однако не в Китае, где была зафиксирована вспышка коронавируса.
Как известно, все 30 граждан Польши, которые находились на карантине в военном госпитале Вроцлава (юго-запад Польши) после возвращения 2 февраля из китайского города Ухань, в среду выписались из лечебного учреждения.
В Китае подтверждено 77 150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован в 2 592 случаев.