Коронавирус: Китай заявляет о наличии вакцины

Новости мира:Власти Китая заявляют о наличии вакцины против коронавируса, но ей нужны дополнительные проверки.

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - сказал он.

Чжан Ханьхуэй отметил, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными. Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской", - сказал посол.

Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса COVID-19, эпицентром распространения которого является город Ухань - административный центр китайской провинции Хубэй.

"Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", - сказал Чжан Ханьхуэй на брифинге в посольстве Китая в Москве в понедельник.

Он отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

По последним сообщениям, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,592 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.