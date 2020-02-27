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Google просит правительство США о возобновлении сотрудничества с Huawei

Google просит правительство США о возобновлении сотрудничества с Huawei
03:33 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса:Сервисы Google могут вернуться на смартфоны Huawei.

Компания Google просит правительство США разрешить возобновление сотрудничества с китайской Huawei.

Вице-президент по управлению продуктами Android Самир Самат (Sameer Camat) подтвердил журналистам, что Google обратился к Белому дому с просьбой позволить возобновить работу с Huawei.

По-видимому, ответа от властей еще нет, и когда он будет — неизвестно.

Как известно, из-за санкций Google не может сертифицировать и предустанавливать свои приложения на новые смартфоны Huawei. Но некоторым компаниям правительство все-таки разрешило дальнейшее сотрудничество: например, Microsoft получила лицензию и теперь может поставлять Windows для ноутбуков Huawei.

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Однако теперь вопрос, не откажется ли Huawei в случае положительного решения от сервисов Google? У компании уже есть собственная операционная система Harmony OS, магазин приложений AppGallery, а также набор сервисов Huawei Mobile Services, которые она активно продвигает и не жалеет на это денег. На днях прошел глобальный запуск виртуального помощника Huawei Assistant. А у AppGallery уже 1,3 миллиона зарегистрированных разработчиков, более 55 тысяч приложений и около 400 миллионов активных пользователей в месяц в 170 странах мира.

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Google, Android, Смартфоны, Huawei.
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