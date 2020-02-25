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Google Play: в приложениях уменьшится количество навязчивой рекламы

Google Play: в приложениях уменьшится количество навязчивой рекламы
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Многие разработчики злоупотребляют навязчивой рекламой, которая мешает пользоваться приложением.

Компания Google решила минимизировать количество навязчивой рекламы в приложениях, которая в том или ином виде препятствует использованию устройств.

Какую рекламу уберут из приложений

Речь идет о рекламе, которая перекрывает собой весь экран, объявления, которые прокручиваются в фоновом режиме и снижают автономность смартфона. Также исчезнут баннеры, которые встраиваются в системные элементы и рассылаются приложениями в виде сообщений с рекомендацией перейти по ссылке и купить что-то или установить какой-то софт.

Сейчас Google уже удалила из Google Play 600 приложений, которые нарушают правила размещения в каталоге, но, судя по всему, этим дело не ограничится.

По развитию инструментов для обмана пользователей мы будем продолжать инвестировать в новые технологии обнаружения и предотвращения возникающих угроз. Это может быть деструктивная реклама, генерация недопустимого трафика и все что угодно. Мы планируем и дальше совершенствовать нашу политику безопасности, делая нашу платформу и экосистему действительно комфортной как для пользователей, так и для рекламодателей, – заявили в Google.

Долой дискриминацию: ИИ от Google больше не будет использовать гендерные теги

Чтобы максимально эффективно выявлять программы-нарушители, разработчики компании подготовили специальный набор алгоритмов, основанных на машинном обучении. Они в автоматическом режиме анализируют содержание приложений из Google Play и, в случае выявления признаков "неконтекстной рекламы", как ее называет Google, блокируют им доступ к каталогу.

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Google, Реклама, Технологии, Приложение, Google Play, Техно.
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