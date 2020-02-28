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Наибольший скандал в истории немецкого автопрома: Volkswagen выплатит €830 млн

Наибольший скандал в истории немецкого автопрома: Volkswagen выплатит €830 млн
16:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Концерн Volkswagen выплатит 830 миллионов евро пострадавшим вследствие "дизельгейта".

Крупнейший немецкий автопроизводитель, причастный к наибольшему скандалу в истории немецкой автостроительной отрасли, - концерн Volkswagen - должен будет выплатить 830 млн евро пострадавшим вследствие дизельгейта в ФРГ.

О консенсусе, которого достигли концерн и объединение потребителей, их представители объявили 28 февраля.

"Будут выплачены суммы от 1350 до 6257 евро", - сообщил журналистам глава Федеральной ассоциации потребительских центров Клаус Мюллер.

Сумма будет зависеть от типа и возраста авто и составит около 15% его покупной цены.

По словам Мюллера, общая сумма, которую производителю придется выплатить, достигает 830 млн евро.

"Соглашение не перфектное, это болезненная сумма. Но это больше, чем когда-либо выплачиваемые суммы возмещения", - отметила на другом пресс-подходе представитель Volkswagen по юридическим вопросам Гильтруд Вернер.

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Она признала, что это лучшее решение для компании и немецкой юстиции.

Ожидается, что выплаты начнутся в конце марта.

Как сообщалось, коллективный иск против производителя подали 260 тысяч водителей.

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Ранее Volkswagen уже обязали выплатить штраф в размере 1 миллиард евро. В США, где как раз и были разоблачены манипуляции с дизельными двигателями в 2015 году, VW уплатил уже 18 млрд долларов штрафами и компенсациями. Против концерна также поданы иски в Австралии, Канаде, Великобритании.

Скандал разгорелся после того, как американские экологические службы обнаружили, что на автомобиле Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, которое позволяло в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.

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Штраф, Volkswagen, Дизельгейт, Клаус Мюллер, Гильтруд Вернер.
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