Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Пристайко: Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане
Пристайко: Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане
Абромавичус: Гособоронзаказ в 2019 году выполнен почти на 100%
Абромавичус: Гособоронзаказ в 2019 году выполнен почти на 100%
"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
"Реал" победил "Барселону" и вернул себе первое место в Ла Лиге
Позитив и приятные эмоции: смешные фото животных
Позитив и приятные эмоции: смешные фото животных

Samsung снова закрыла свой завод в Южной Корее из-за коронавируса

Samsung снова закрыла свой завод в Южной Корее из-за коронавируса
06:27 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости Бизнеса:В Южной Корее снова был закрыт завод Samsung в связи с новым распространением коронавируса.

В последнее время в Южной Корее растет количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19, и эта участь не обошла компанию Samsung.

Что случилось

Еще у одного сотрудника компании обнаружили коронавирус. Произошло это на полупроводниковом заводе в Йонгине, к югу от Сеула.

Зараженный — сотрудник субподрядчика, который работал на объекте возле внутреннего кафетерия. Похоже, с другими работниками завода он не контактировал, так как Samsung решила закрыть только кафетерий, и то на несколько дней. Производственные линии работают в штатном режиме.

А вот завод в городе Гуми, где на прошлой неделе сотрудник заразился коронавирусом, решили опять закрыть после того, как было подтверждено заражение члена семьи его сотрудника.

«Нам еще предстоит решить, как долго завод должен быть закрыт. Но мы предпримем все необходимые меры для защиты наших работников», — подчеркнул представитель Samsung.

Напомним, именно на заводе в Гуми производят складные смартфоны компании Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, Samsung, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
02 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
03 Медики зафиксировали четыре случая подозрения на коронавирус в Ровно
04 Дочь Стивена Спилберга арестована: причина
05 В столице молодой парень во время конфликта ударил оппонента ножом в грудь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
В Греции сообщили об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса
В США зарегистрировали вторую смерть от коронавируса
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
США показали проект сверхдальнобойной пушки (Фото)
Рецепт дня: ароматный кекс к чаю
Рецепт дня: ароматный кекс к чаю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь