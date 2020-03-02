Samsung снова закрыла свой завод в Южной Корее из-за коронавируса

Новости Бизнеса:В Южной Корее снова был закрыт завод Samsung в связи с новым распространением коронавируса.

В последнее время в Южной Корее растет количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19, и эта участь не обошла компанию Samsung.

Что случилось

Еще у одного сотрудника компании обнаружили коронавирус. Произошло это на полупроводниковом заводе в Йонгине, к югу от Сеула.

Зараженный — сотрудник субподрядчика, который работал на объекте возле внутреннего кафетерия. Похоже, с другими работниками завода он не контактировал, так как Samsung решила закрыть только кафетерий, и то на несколько дней. Производственные линии работают в штатном режиме.

А вот завод в городе Гуми, где на прошлой неделе сотрудник заразился коронавирусом, решили опять закрыть после того, как было подтверждено заражение члена семьи его сотрудника.

«Нам еще предстоит решить, как долго завод должен быть закрыт. Но мы предпримем все необходимые меры для защиты наших работников», — подчеркнул представитель Samsung.

Напомним, именно на заводе в Гуми производят складные смартфоны компании Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.