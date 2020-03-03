Основатели Monobank заявили об открытии аналогичного учреждения в Великобритании

Новости Бизнеса:Владельцы Monobank объявили о старте работы аналогичного учреждения в Британии.

Основатели первого в Украине банка без отделений Monobank объявили о старте работы аналогичного учреждения в Великобритании.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Только что в нашем британском проекте Koto была выпущена первая карта", - написал он в соцсети Facebook.

О получении лицензии британского регулятора для открытия аналога Monobank в Великобритании учредители проекта сообщили в конце июня прошлого года.

Несколько топ-менеджеров "ПриватБанка" после национализации финуреждения основали IТ-компанию Fintech Band, а в ноябре 2017 года заявили о полноценном запуске первого в Украине мобильного банка без отделений – Monobank.