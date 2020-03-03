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В "Нафтогазе" собираются продавать украинцам газ без посредников

В "Нафтогазе" собираются продавать украинцам газ без посредников
19:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе2 начинают кампанию для расширения присутствия на рынке бытовых потребителей.

НАК "Нафтогаз Украины" начинает информационно-рекламную кампанию, чтобы расширить свое присутствие на рынке бытовых потребителей природного газа, говорится в сообщении компании.

"Готовясь к свободной конкуренции на потребительском рынке, "Нафтогаз" внедряет пилотные проекты по управлению клиентским опытом и повышению качества обслуживания для бытовых потребителей. Компания разрабатывает новые продукты для населения, а также малого и среднего бизнеса. В январе этого года группа запустила новую онлайн-платформу для обслуживания клиентов gas.ua", - отметили в компании.

В НАК подчеркнули, что сотрудничают с регулятором рынка по упрощению процедуры смены поставщика газа для бытовых потребителей.

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По информации компании, сейчас доля группы "Нафтогаз" в сегменте поставок газа бытовым потребителям составляет около 2%. При этом компания много лет обеспечивает наличие объемов газа, необходимых для нужд всех бытовых потребителей, которые пользуются газом в Украине, хотя и не поставляет газ непосредственно большинству из них.

Ожидается, что либерализация рынка газа для всех категорий потребителей состоится в мае текущего года, когда завершится действие режима специальных обязательств по продаже газа населению и будут устранены ограничения для бытовых потребителей по изменению поставщика природного газа.

"Цель стартовавшей рекламно-информационной кампании - способствовать созданию восприятия "Нафтогаза" как ответственного игрока рынка, который способен обеспечить тепло в домах украинцев, несмотря на критические риски и угрозы", - сказано в сообщении.

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Газ, Украина, Нефть, Нафтогаз.
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