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Четверг, 05.03.2020
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В Украине закрылся еще один банк
10:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: fg.gov.ua

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования сообщает о завершении выплат гарантированных сумм возмещения вкладчикам ПАО "Легбанк".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Легбанк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"3 марта 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО "Легбанк" как юридического лица, а следовательно ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным",- говорится в сообщении.

В Украине почти 40% граждан не имеют банковских счетов

Как сообщалось, Национальный банк Украины в марте может существенно снизить учетную ставку, что будет способствовать удешевлению кредитов.

Национальный банк с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Ставка была снижена пятый раз подряд – после снижения в декабре, октябре, сентябре и июле прошлого года.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году, или до минимума за последние шесть лет.

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НБУ, Банк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Легбанк, Интербанк.
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