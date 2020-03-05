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Крупнейший украинский производитель курятины возобновил экспорт в ЕС

Крупнейший украинский производитель курятины возобновил экспорт в ЕС
18:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В ЕС сняли запрет на импорт для продукции птицеводства из Украины.

Европейский Союз снял запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего в Украине производителя и экспортера курятины МХП.

"Вчера, 4 марта 2020 года, Европейская Комиссия опубликовала решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

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Кроме того, ЕС впервые применил режим зонирования к Украине в контексте вспышки гриппа птицы - теперь запрет ограничен 10-ю километрами вокруг точки вспышки.

Спасибо Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Представительству Украины в ЕС за упорную и слаженную работу, направленную на защиту и поддержку украинских производителей", - отметили в компании.

МХП надеется, что и другие страны, которые ввели запрет на импорт продукции птицеводства из Украины, также пересмотрят свою позицию в пользу Украины уже в ближайшее время.

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Украина, Экспорт, ЕС, Импорт, Курятина, МХП.
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