Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Зампредседателя фракции "Слуга народа" об Авакове: Вечных людей нет нигде
Кравчук об Авакове: Вечных людей нет нигде
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
В кожаном красном: звезда "Тихого места" посетила премьеру фильма (Фото)
Эмили Блант на премьере фильма "Тихое место 2" (Фото)

Авиакомпания Turkish Airlines снизила цены на билеты в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines снизила цены на билеты в Стамбул
18:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Турецкая авиакомпания в рамках весенней акции снизила цены на билеты из Украины в Стамбул.

Авиакомпания Turkish Airlines в рамках весенней акции снизила цену авиабилетов на рейсах из Киева, Львова, Херсона и Одессы в Стамбул.

Об этом сообщает портал avianews.com. Как отмечается, минимальная цена перелета в обе стороны из Львова в Стамбул начинается от $160, из Одессы в Стамбул - от $189, из Киева и Херсона в Стамбул - от $199. В стоимость включено питание и перевозка багажа. Данные тарифы доступны для бронирования до 14 марта 2020 года включительно.

Путешествие должно быть совершено до 20 мая 2020 года. Минимальное время нахождения в Стамбуле должно быть не менее двух дней или одно воскресенье.

МВФ о вреде коронавируса: Кризис скажется на мировой экономике

Важным уточнением является то, что, согласно специальным правилам Turkish Airlines для новых бронирований, сделанных до 24 марта 2020 года, для всех международных рейсов за исключением рейсов на Северный Кипр, пассажир один раз может поменять дату вылета без оплаты штрафа. При этом авиакомпания оставляет за собой право взимать разницу тарифов, если купленный билет стоит дешевле нового.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Цены, Стамбул, Авиаперелеты, Билеты, Деньги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
04 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Умер звезда &quot;Игры престолов&quot; и &quot;Звездных войн&quot;
Умер звезда "Игры престолов" и "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь