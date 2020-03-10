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"Укрзализныцю" покинул один из топ-менеджеров

"Укрзализныцю" покинул один из топ-менеджеров
17:39 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Александр Красноштан ушел с должности руководителя департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок Укрзализныци.

Директор департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан ушел с должности. Об этом он сообщил в Facebook.

"Вопреки непростой ситуации, удалось не допустить ухудшения ситуации и обеспечить определенный рост. Главное - все объективные показатели работы хозяйства стали лучше", - написал он.

"Что плохо - не удалось обеспечить революционные изменения к коренному улучшению пассажирских перевозок. Но еще раз следует повторить: ключ к таким революционным изменениям лежит по обе стороны улицы Грушевского - без господдержки такие революционные изменения даже теоретически невозможны.

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Последний раз такие изменения наблюдались в ходе внедрения скоростного движения поездов Интерсити + в ходе подготовки к УЕФА Евро-2012, и главный толчок к ним был как раз с улицы Грушевского", - отметил Красноштан.

"Что дальше? Дальше новые вызовы, новые горизонты и перспективы. Движение только вперед и вверх", - добавил он.

Напомним, В Закарпатской области водитель микроавтобуса объехал шлагбаум и попал под локомотив.

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Укрзализныця, ТОП-менеджер, Александр Красноштан.
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