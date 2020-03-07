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В Тернополе главу "Львовской железной дороги" поймали на майнинге криптовалюты

В Тернополе главу "Львовской железной дороги" поймали на майнинге криптовалюты
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: tp.npu.gov.ua

Новости Украины:В Тернополе следователи направили в суд дело о незаконном майнинге криптовалюты за счет электроэнергии "Укрзализныци".

Следователи направили в суд дело в отношении чиновника "Львовской железной дороги", который добывал криптовалюту и нанес предприятию ущерб на 400 тыс. грн.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области, в ноябре 2019 года в Тернополе обнаружили майнинговую ферму по добыче криптовалюты, которая работала за счет электроэнергии "Укрзализныци".

Полицейские установили, что к противоправным действиям причастен чиновник одного из обособленных подразделений "Львовской железной дороги".

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что обвиняемый установил в своем служебном кабинете и мастерской, к которой имел доступ, специальное оборудование и самовольно подключился к электросети. За счет краденой энергии добывал криптовалюту. Незаконной деятельностью чиновник занимался в течение пяти месяцев и нанес "Укрзализныци" ущерб на сумму около 400 тыс. грн.

Факт хищения электроэнергии задокументировали работники полиции, которые изъяли оборудование.

Действия должностного лица следователи квалифицировали по части 2 статьи 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд. Бывшему чиновнику грозит наказание - до трех лет лишения свободы.

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Украина, СБУ, Укрзализныця, Львов, Нацполиция, Криптовалюта, ГУНП, Майнинг.
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